La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huancavelica inició la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causante del cáncer de cuello uterino, que busca inmunizar a 10 mil 200 menores y adolescentes de toda la región, el cual tuvo lugar en la IE n.° 36009. Aplicación que contó con la presencia de las autoridades regionales y de salud

La campaña de vacunación esta dirigida para los escolares de quinto año de primaria, pero también serán incluidos los de 9 a 13 años, las niñas y adolescentes mujeres de 9 a 18 que aún no han recibido la dosis. La vacuna que se aplicará es segura y efectividad científicamente comprobada, protege contra 4 serotipos del VPH, entre ellos los serotipos 16 y 18, causantes del cáncer de cuello uterino y los serotipos 6 y 11 que provocan verrugas en la zona perianal. En tal sentido los padres de familia pueden estar convencidos de que la manera más eficaz de garantizar la protección de sus hijos es a través de la vacuna y firmar el consentimiento informado, autorizando su inmunización

Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, fecha propicia para tomar conciencia sobre la importancia de la prevención. En los últimos años este tipo de cáncer se ha incrementado notoriamente en la región Huancavelica, por ello es clave la vacunación contra el VPH y acudir a los diferentes establecimientos de salud de la región donde se realizan exámenes de Papanicolaou (a mujeres de 25 a 29 años y de 50 a 64 años) y la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) (a mujeres de 30 a 49 años), también es vital la participación en las distintas campañas de descarte que viene organizando la DIRESA.

“VPH es un virus silencioso que está asociado al cáncer en las mujeres, siendo una de las causas más frecuentes de muerte. Sin embargo, se tiene la vacuna que inoculando a los púber solo una se puede prevenir de este virus”, manifestó el director regional de salud Oscar Alberto Zúñiga durante su alocución.

A cuidarse

El cáncer de cuello uterino o cervix es una enfermedad, que muchas veces se manifiesta luego de años, entre los grupos vulnerables para contraerlo están las mujeres que no recibieron vacuna contra el VPH, mujeres que iniciaron su actividad sexual a temprana edad, que llevan una vida sexual desordenada, con diferentes parejas sexuales, mujeres que tienen relaciones sexuales sin protección, con infecciones vaginales no tratadas, que consumen alcohol y cigarrillo y que no siguen una alimentación saludable.

