Hasta el 06 de marzo del presente año, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica tiene un reporte de 21 mil 533 personas con coronavirus, no obstante, la cantidad de personas contagiadas no aumenta exponencialmente por día, como suscitó en los meses de diciembre del 2020 y enero de este año.

Ante los últimos resultados, el titular de la DIRESA de Huancavelica, Juan Gómez, afirmó qu e la región ha llegado a una meseta, donde se pueden ver cifras de disminución de casos en algunos distritos, sin embargo, reitera que se debe continuar respetando las medidas de seguridad sanitaria.

LLEGAMOS A UNA MESETA

Gómez explicó que en los primeros meses del año el incremento de casos se elevó exponencialmente a diferencia del año pasado.

“Los servicios de salud están más preparados que el año pasado, tenemos una mayor capacidad hospitalaria, nos hemos proveído de medicamentos, estamos proveído de oxígeno, y las cifras hablan por si solas”, dijo el director.

Agregó: “Se se han dado cuenta, el aumento de casos ha sido vertiginoso, vertical, en los meses de enero y febrero de este año, a comparación del año pasado que tuvo una pendiente no tan elevada. En los meses de enero y febrero fue muy brusca”.

Asimismo, el galeno afirmó que Huancavelica ha llegado a una meseta.

“Los registros de laño pasado y de este año pasan por un proceso de evaluación para ver que faltó y que se necesita ahora. También podemos decir que hemos llegado a una meseta donde los casos no se están incrementando vertiginosamente. No obstante, esto no significa que bajemos la guardia”, dijo el médico.

Acotó: “La oblación debe seguir cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria, no hay que bajar la guardia, todos debemos aportar durante esta pandemia”.

112 decesos de personas con COVID-19, entre enero y febrero, según informa el director.