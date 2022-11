Los trabajadores de varios sectores contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), realizaron una movilización por las calles de Huancavelica, la misma que la concluyeron en un mitin en la Plaza de Armas.

César Espinoza Montes, secretario de organización de la coordinadora CAS Nunca Más en Huancavelica, recordó que el objetivo principal de la protesta que encabezó en Huancavelica es que los trabajadores CAS pasen a los regímenes laborales amparados en las leyes 276 y 728.

“Los trabajadores del CAS venimos laborando desde el 2008, aproximadamente 14 años, bajo un régimen abusivo, explotador, pero, realizamos la misma función, la gran diferencia es al final del mes que las remuneraciones son menores, necesitamos una vida digna, para nosotros y para nuestras familias”, detalló Espinoza Montes.

Entre los sectores que participaron de esta marcha están los trabajadores de la Universidad Nacional de Huancavelica, UGEL Huancavelica, Red de Salud Huancavelica, Hospital Departamental, direcciones regionales de salud, educación, transportes, agricultura, municipalidades de Huancavelica y Ascensión.

Ellos comenzaron su recorrido en la plaza de Ascensión, Santos Villa, Essalud, Yananaco,Av. Andrés Avelino Cáceres, Dirección Agraria, Poder Judicial, Gobierno Regional, Dirección de Transportes, Municipio de Huancavelica y Plaza de Armas.

El dirigente mostró su incomodidad porque la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica no se hayan plegado.

“Del GRH no sé a qué se debe, sus trabajadores no han salido, nuestra lucha es justa, no sé por qué no han salido”, dijo Espinoza Montes.

Finalmente, agradeció la solidaridad de muchos trabajadores que no son CAS, los mismos que se plegaron a su medida de protesta.