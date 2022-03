Junto a otras regiones del Perú, Huancavelica es una de las regiones en las que todavía no se está cubriendo al 100 % la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Así lo dio a conocer durante su visita a la región Huancavelica, la coordinadora de la unidad funcional de alimentación y nutrición saludable de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA, Lili Sandoval Cervantes

“La población todavía no ha recibido su tercera dosis, la que estamos proponiendo que sea como esquema completo de vacunación, es importante que la población tenga esa tercera dosis para que pueda ser protegida al 100 % de esta enfermedad de la COVID-19″, afirmó Sandoval Cervantes.

Acotó: “Necesitamos que la población entienda la importancia de esta tercera dosis de vacunación, a fin de que esté protegida y evite llegar a UCI”.

De la misma manera, informó que falta más del 70 % de la población en general de Huancavelica para que pueda completar su tercera dosis.

“Es un número importante, por eso, necesitamos unir esfuerzos por todos los aliados de que nos ayuden a convencer a la población de la necesidad de esta tercera dosis”, detalló la funcionaria quien hoy realizará una inspección a los vacunatorios de la ciudad de Huancavelica.

La provincia de Acobamba es la que presenta más resistencia para la vacunación contra esta enfermedad.

“Acobamba es la zona, donde hay más resistencia, donde por la ideología que tienen, necesitamos reforzar mucho más la confianza en ellos, no es fácil, es una tarea muy difícil, pero, necesitamos que la población entienda que esta vacuna no les va a hacer daño y el riesgo es no tener la vacuna”, detalló.