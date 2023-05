En toda la región Huancavelica se estima que existe un promedio de 10 cóndores, informaron desde el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

Víctor Villa Mariño, administrador técnico sierra central SERFOR, manifestó que el punto de observación de cóndores en Huancavelica fue el distrito de Ayaví, en Huaytará.

“Nos comentan que en la región Huancavelica hay más puntos de observación, esta es una primera observación; son 301 cóndores que hemos visto a nivel nacional en distintas regiones”, manifestó Villa Mariño.

Acotó: “Queremos trabajar con el Gobierno Regional de Huancavelica para tener varios puntos de observación y hacer un estudio más específico en la región.

El cóndor es una especie que se encuentra en peligro de extinción, por lo que es necesario dar información pertinente a la población a fin de que puedan tener el cuidado respectivo con esta especie representativa de Los Andes peruanos.

“Queremos trabajar con las comunidades, el cóndor es una especie que no puede ser problema para las comunidades, hay creencias de que el cóndor se come los ganados o los ataca, hay que decir que el cóndor es una especie carroñera, y que vive en hábitats sanos, no contaminados.

Asimismo, dijo que la presencia de las majestuosos aves es una oportunidad de desarrollo económico para el ecoturismo, y obtener un importante ingreso económico.

Ello lo dio a conocer durante el lanzamiento de la exposición fotográfica “De la costa a Los Andes”, en la que exponen diversas fotografías de cóndores en varias regiones del país.

La exposición la realizan hasta el 29 de mayo en el Museo Daniel Hernández Morillo, en horario de oficina.

“Podemos ver distintas fotografías de cóndores en varias regiones del país”, afirmó Villa Mariño.