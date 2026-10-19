Después de una semana de búsqueda, efectivos del Escuadrón de Emergencia de la Región Policial Huancavelica encontraron sin vida a Elvis Y. O. O., de 13 años, quien había desaparecido mientras se encontraba en el anexo de Tambillo, distrito de Izcuchaca.

Según la información preliminar, el menor había acompañado a su madre, Olga Olivar, de 43 años, a lavar ropa a orillas del río Cachi. En esas circunstancias, ingresó al agua para bañarse, pero fue arrastrado por la fuerza de la corriente y no volvió a ser visto.

Las labores de rastreo se extendieron por varios días en las riberas y zonas rocosas. Finalmente, los agentes localizaron sus restos en el sector de Taralloq-Mejorada, en el distrito de Mariscal Cáceres, cerca del río Mantaro.

Con el hallazgo concluyó el operativo de búsqueda. Se realizarán las diligencias correspondientes para la entrega del cuerpo a sus familiares y su posterior sepultura.