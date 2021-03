Pobladores perdieron el respeto por la autoridad, y vistieron con pollera al alcalde distrital de Huaribamba, Mario Riveros, e intentaron pasear al burgomaestre encima de un burro.

Pobladores abordan a alcalde de Huaribamba para reclamarle por obras y luego humillarlo

Sobre este caso, la autoridad informó que los pobladores fueron reacios al diálogo, que esto se debe a intereses políticos y no de reclamos de la población, y que el área legal de la Municipalidad Distrital de Huaribamba está recabando la información para el inicio de las acciones pertinentes.

HUMILLAN A ALCALDE DE HUARIBAMBA

El hecho suscitó 19 de marzo del presente año.

El alcalde había retornado al distrito desde Huancayo, y antes de llegar al municipio, pasó por el centro poblado de Ayacancha, dónde los pobladores hicieron llegar varios reclamos.

Tras dialogar, el burgomaestre se trasladó a la municipalidad donde fue abordado por pobladores del mismo centro poblado, quienes lo vistieron con pollera e intentaron pasear a la autoridad encima de un burro.

Mientras que el alcalde era paseado con faldones, los pobladores alzaban su voz de protesta reclamando por el incumplimiento de algunas obras.

“Intentaron subirme al burro, pero no lo lograron, por eso se me ve caminando al lado del burro. Anteriormente ya había recibido los reclamos de pobladores de dos centros poblados con quienes llegamos a un diálogo pacífico que culminó en varios acuerdos. No obstante, ayer (19 de marzo del 2021) la población no venía a dialogar y ya tenían planeado hacer lo que hicieron”, dijo el alcalde.

Agregó: “ Si bien, hubo reprogramaciones o ampliaciones de plazo, no hay irregularidades ni desfalcos. Lo que pasó ya tiene otros intereses, más que nada políticos. El área legal está viendo este caso porque no se puede permitir el humillar a las autoridades, siempre se tiene que dialogar para una solución”.

A las 10:00 horas inició el hecho, informó el alcalde, quien acotó que la PNP llegó después de lo ocurrido.