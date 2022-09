El exalcalde de Huancavelica Julio Chumbes Carbajal afirmó que viene apoyando a Antauro Humala Tasso, y confirmó que sí estuvo con él tras la salida del penal luego de 17 años de prisión.

¿Tiene bases en Huancavelica el partido de Antauro?

Según el Mayor Antauro faltan muchas cosas para formar el partido, desde el nombre, el cual se va a decidir en un congreso nacional que se realizará luego de la visita del Mayor a la zona sur, un próximo sábado se dará un reconocimiento a los reservistas que murieron en el Andahuaylazo.

¿Llegará a Huancavelica?

Sí, después de las elecciones, en octubre va a programar sus visitas, nos confirmó sus visitas a la zona centro, es decir, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Pasco.

Supongo que usted conversó con Antauro Humala, ¿Cómo ven la presencia y desempeño de Pedro Castillo en la presidencia?

El Mayor Antauro es respetuoso de las elecciones democráticas del 2021, por eso no quiere interferir en la gestión del presidente Castillo, ni siquiera podemos decir si lo apoya o no, no le debe para nada al gobierno su liberación, eso se debe estrictamente a una cuestión normativa, se ve con mucha preocupación, el Mayor nos comenta que la delincuencia y corrupción, son temas que le preocupan.

Vuelvo a preguntar, ¿Cómo ven el desempeño del presidente Castillo?

Uno de los problemas fundamentales del país es la carencia de un equipo técnico, no solamente en el actual gobierno, en muchos gobiernos, es necesario que se formen cuadros técnicos altamente capacitados, por allí se vio la designación de algunos ministros que cayeron por sus propios hechos, se les vio cometer errores que dieron a entender la designación de cuadros no capacitados para cumplir el cargo, eso depende del presidente de la nación, en el país hay muchos profesionales que sí tienen esa formación; sus errores se materializan en estas riñas que piden su vacancia.

Si se persiste estas “metidas de pata” del presidente, ¿se podría optar por la vacancia?

De ni una manera, el Mayor no va a optar por algún tipo de acción que conduzca a romper el estado de derecho, si el pueblo lo hace, el Mayor no va a apoyar. No podemos estar en un lado u otro lado, si hay una vacancia sabemos que viene de un congreso que está plagado de gente que no merece representar a los pueblos. Vamos a estar a la espera de la voluntad del pueblo.

¿Qué se debería hacer para buscar una solución a esta crisis?

Creo que es la tolerancia y buscar que el estado de derecho haga su trabajo, si hay algún delito de algún funcionario público o el presidente y sus familiares, que sea una investigación la que a través de sus familiares que prevalezca en nuestro país y no se argumente para que aprovechen los que siempre gobernador, no vamos a defender ni apoyar vacancia o cierre del congreso.

¿Postulará con Antauro?

No estoy buscando ni una representación para el congreso ni nada, solo estoy apoyando para que Antauro pueda ser presidente.