En esta primera quincena de mayo, una gran parte de la población de Huancavelica ha celebrado dos días especiales: El Día del Trabajo (01 de mayo del 2021) y el Día de la Madre (09 de mayo del 2021); y esto ocasionó que los casos vuelvan a incrementarse en la región, llegando a una cifra que supera los mil casos de coronavirus.

Para el titular de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica, Juan Gómez Limaco, la región ha llegado a un tercer pico de contagio del COVID-19, por lo que recomienda a la población evitar las aglomeraciones, como posiblemente ocurran durante las campañas políticas de los candidatos a la presidencia del Perú durante la 2ª vuelta de las Elecciones Generales 2021.

OLA DE CONTAGIO EN LA REGIÓN DE HUANCAVELICA

De acuerdo al registro que maneja la DIRESA de Huancavelica, para fines del mes de abril del presente año, la región tenía 27 mil 393 casos de COVID-19.

Sin embargo, para la quincena de mes de mayo, la cifra aumentó a 28 mil 729 personas con coronavirus.

Director de la DIRESA de Huancavelica, Juan Gómez Limaco, informa sobre el aumento de casos.

“Nuevamente nos estamos preocupando por el incremento de casos de COVID-19 en la región de Huancavelica debido a que estamos ingresando a un tercer pico de la ola de contagio, ni siquiera estamos terminando la segunda ola y ya estamos presenciando un tercer pico”, dijo el galeno.

Agregó: “Estamos sufriendo el descuido de un sector de la población que celebraron de manera aglomerada el Día de la Madre y el Día del Trabajo. Este es un aumento que ya se tenía previsto para estas fechas en la región de Huancavelica”.

En relación a las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el director explicó que no hay pacientes en espera. “En este momento no contamos con camas UCI ya que están copados y posiblemente empiece a haber pacientes en espera, no obstante, así como aumentan los casos, también se están dando las altas a pacientes que superaron al virus”, afirmó el director.

De acuerdo al reporte de DIRESA, 17 mil 984 pacientes fueron dados de alta al 15 de mayo del 2021.

Por otro lado, y siendo que, en las campañas electorales, ocurre la aglomeración de personas, Gómez exhortó a los candidatos y partidos políticos a que cumplan las medidas de bioseguridad.

“Para esta semana está viniendo un candidato a la presidencia a la región de Huancavelica, y la exhortación o recomendación que hacemos a la población es que no se aglomere; también, a los candidatos y partidos políticos, les pedimos, si es posible, a que realicen su campaña de forma virtual o que gestionen el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria contra el COVID-19”, informó Gómez,

Cabe precisar que 667 personas que tenían coronavirus han fallecido en la región de Huancavelica.