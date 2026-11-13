Un niño de tres años fue trasladado de emergencia a Lima luego de sufrir graves lesiones en la cabeza tras caer desde el segundo piso de su vivienda, ubicada en el centro poblado de Callqui Chico, en Huancavelica.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde del 11 de noviembre, cuando el menor, identificado con las iniciales N.G.H.Q., cayó desde el segundo nivel del inmueble. Su padre lo trasladó inmediatamente al Hospital Departamental de Huancavelica para recibir atención médica.

Tras la evaluación, los especialistas diagnosticaron traumatismo craneoencefálico moderado, fractura frontooccipital y contusión cerebelosa, lesiones que requerían atención en un establecimiento de mayor complejidad.

Fue referido a hospital especializado

Ante la gravedad del diagnóstico, el personal médico gestionó su traslado al Hospital de Emergencias Pediátricas de Lima, donde continuará con el tratamiento especializado.

La ambulancia partió de Huancavelica a las 2:30 de la tarde del jueves 12 de noviembre, bajo la responsabilidad de los conductores Wilder Pumacahua Ñahui y Francisco Quispe Sedano, acompañados por el enfermero César Sullca Gómez.

Durante el traslado, el menor estuvo acompañado por su padre y su tío. Según la información proporcionada, el niño se encuentra bajo el cuidado de sus familiares desde el fallecimiento de su madre el año pasado.

Su evolución dependerá de la atención y evaluación de los especialistas del hospital pediátrico de Lima.