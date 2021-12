En estas fechas, nadie está libre de algún incidente fortuito, y a fin de que se pueda prevenir y evitar cualquier incidente que lamentar, la 27ª Comandancia Departamental de Huancavelica, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, ha emitido varios comunicados a la población, recomendando adoptar medidas de seguridad para las fiestas navideñas y las de fin de año.

Compañía de bomberos de Huancavelica.

RECOMENDACIONES PARA LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y DE FIN DE AÑO

Son ocho las recomendaciones realizadas por la compañía de bomberos a la ciudadanía de Huancavelica.

Entre las primeras está, el no sobrecargar el árbol de navidad, ni el nacimiento con luces. También, al colocar las luces de Navidad, asegúrense que los cables no tengan cortes ni fisuras para evitar la ocurrencia de un corto circuito.

Asimismo, la población debe evitar usar juegos pirotécnicos y, de usarlos, nunca los enciendan cerca de personas o vehículos, menos mientras los sujetan con las manos.

De igual forma, los ciudadanos deben evitar que los niños manipulen los pirotécnicos porque la seguridad e integridad de los menores de edad siempre será responsabilidad de los adultos.

Los bomberos también recomiendan asegurar las válvulas de gas y que no se encuentren abiertas todo el tiempo. En caso de que el balón de gas presente una fuga, no abrir fuego, no conectar interruptores, ni abrir chispas y llevar cuanto antes el balón a un lugar despejado.

Otra de las recomendaciones, que especialmente los conductores deben tomar en cuenta que nunca deben manejar luego de ingerir bebidas alcohólicas.

La última recomendación, y no por ello menos importante, es que los conductores deben evitar el exceso de los límites de velocidad estipulados, y siempre manejar a la defensiva.

El 116 es el número de la Compañía de Bomberos para atender los casos de emergencia.