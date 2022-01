La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte de Huancavelica confirmó la sentencia que condena a Paulino Romaní Huincho (33) a 8 años de cárcel por un caso de lesiones graves seguidas de muerte, en agravio de quien en vida respondía al nombre de Delia Marta Mallma Quispe.

JUECES DE SALA CONFIRMAN CÁRCEL HASTA EL 2028 PARA PADRE DE FAMILIA

La Fiscalía planteó la acusación a partir de los hechos ocurridos el 17 de diciembre del 2019.

Ese día, los familiares de los escolares del 6° de la Institución Educativa N° 22119 del centro poblado de Llillinta, del distrito de Pilpichaca, de la provincia de Huaytará, asistieron a la fiesta de promoción de los alumnos.

Y es en la primera hora del día siguiente que Romaní discute con su conviviente, y en auxilio de ella, sale su prima (la víctima). Es en el altercado entre la víctima y el acusado que la agraviada cae al suelo y se golpea la cabeza.

Debido a esto la fémina fue llevada a un establecimiento de salud de Huancavelica y luego fue referida de emergencia a un nosocomio de Lima, donde falleció debido a un Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE).

Para este caso, la fiscalía presentó dos tipos de delito, el antes mencionado y el de feminicidio. En el segundo, Romaní terminó siendo absuelto debido a que, para los jueces del Colegiado de la Corte, los hechos no acreditaban un caso de feminicidio. No obstante, Romaní no se salvó de una sentencia condenatoria del primer delito.

Esto fue apelado por las partes, la Fiscalía pedía condena por feminicidio, mientras que la defensa buscaba reducir la pena. Al final, la Sala confirmó la sentencia emitida por el Colegiado, ya que el caso no cumplía los requisitos para ser feminicidio y que sí hay responsabilidad del acusado en el otro delito.

Romaní estará hasta el 05 de octubre del 2028 en el penal y deberá pagar 100 mil soles de reparación civil.

Tres jueces conforman la Sala: Carlos Samaniego, Marisol Jaramillo y Carmelo García.