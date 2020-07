Subgerencia de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH) paralizó la construcción de un grifo, el cual no contaría con la licencia correspondiente para realizar dicha edificación.

De acuerdo al Acta de Paralización de Obra, el inmueble intervenido pertenece al exalcalde de Huancavelica, Julio Chumbes.

Obra no mostraba licencia de construcción

El viernes 16 de julio del 2020, representantes de la subgerencia antes mencionada se trasladaron hasta la avenida Los Libertadores S/N (por inmediaciones del predio donde el Gobierno Regional de Huancavelica realiza las ferias agrarias) y verificaron que en dicho lugar se estaba construyendo un grifo.

Es en ello que llegaron a verificar que la obra antes mencionada no contaba con la visualización de la licencia de construcción.

“La obra debe tener a la vista una copia de la licencia de construcción, la cual es emitida por la municipalidad; sin embargo, no había este documento, y cuando nos acercamos al personal, los señores dijeron que no sabían del tema, que trabajaban para una empresa e informaron que en 10 minutos se acercaría el dueño para responder. Ante esto estuvimos esperando, pero la persona no llegó”, manifestó María Canchari, subgerente.

Obreros informaron que grifo es del exalcalde de Huancavelica

Agregó: “Los obreros llegaron a informar que el grifo pertenecía al arquitecto Julio Chumbes. Asimismo, debo precisar que estas intervenciones se están realizando a todas las construcción que están en la jurisdicción de la municipalidad de Huancavelica, digo esto para que luego no existan malas interpretaciones del caso”.

Ante esto, buscamos la versión del exburgomaestre a través de llamada de celular a fin de que pueda responder sobre si esta construcción es de él, y si fuera el caso, ¿dónde estaba la licencia de construcción?, y si la tenía, ¿por qué no estaba visualizado como informó la subgerente de planeamiento urbano y ordenamiento territorial?; sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de edición.

La funcionaria aseveró que a la obra se le impuso una papeleta de infracción del 5% de una UIT.

Canchari explicó que, hasta el cierre de esta edición, el exalcalde no se apersonó a la MPH para regularizar el caso de la obra.

