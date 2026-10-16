Los pobladores protestaron por el incumplimiento de compromisos y la paralización de obras. Durante la medida, el subgerente de Infraestructura, Jimmy Aguirre, fue vestido con una falda y trasladado sobre un burro por el parque principal.

La protesta se produjo luego de una reunión entre las autoridades y los pobladores que no habría logrado resolver sus reclamos. Los manifestantes expresaron su malestar por los proyectos pendientes y exigieron que se cumplan las promesas realizadas a la comunidad.

En medio de la tensión, el alcalde Miguel Ángel Chamorro López habría sufrido un desmayo, según las versiones difundidas, y se retiró del lugar con apoyo de personal de Serenazgo y trabajadores municipales.

Los vecinos cuestionaron la gestión edil y demandaron respuestas concretas frente a las obras paralizadas y los compromisos que, según denunciaron, aún no se han cumplido.