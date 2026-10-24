La histórica estación del Tren Macho, en Huancavelica, comenzó a recuperar su imagen luego de una jornada de limpieza y mantenimiento realizada con motivo de los 100 años de la llegada del ferrocarril a la región.

Funcionarios, jefes de línea y trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Huancavelica participaron en las labores de conservación del recinto ferroviario, considerado parte importante del patrimonio histórico y cultural de la región.

Los trabajos incluyeron el retiro de maleza, tierra y residuos acumulados en distintos sectores de la estación, así como labores de acondicionamiento y pintura para mejorar las condiciones del lugar.

Con herramientas como lampas y picos, los participantes despejaron espacios que permanecían cubiertos por vegetación, permitiendo recuperar la visibilidad de algunos tramos de las antiguas vías ferroviarias.

A estas acciones también se sumó el esfuerzo de ciudadanos interesados en preservar uno de los principales símbolos de la identidad huancavelicana.

Piden conservación permanente

La intervención se desarrolla en el marco de las actividades conmemorativas por el centenario del Ferrocarril Huancayo–Huancavelica, conocido como el Tren Macho, que durante décadas ha conectado a poblaciones de ambas regiones.

La jornada también puso en evidencia la necesidad de garantizar el mantenimiento continuo de la infraestructura ferroviaria, a fin de evitar que la vegetación y la acumulación de residuos vuelvan a deteriorar sus instalaciones.

La recuperación de la estación busca ofrecer mejores condiciones para las celebraciones del centenario y contribuir a la conservación de un espacio que forma parte de la memoria histórica de Huancavelica.