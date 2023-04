El primer regidor de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Elías Ramos Fuentes, defiende el aumento en sus dietas a la plana de regidores diciendo que “no es un aumento, sino una fijación”, ello teniendo en cuenta que mensualmente percibirán 700 soles más que sus predecesores.

Sobre el aumento de dietas de los regidores, ¿cuál es su posición?

No ha sido un aumento como tal, ha sido una fijación.

Eso recuerda a “no se cayó, se desplomó”, ustedes van a ganar 700 soles más que el anterior concejo municipal.

Está sujeto a una evaluación de presupuesto, está sujeto a una evaluación del MEF, no es que este mes vamos a empezar a percibir, la ley permitía percibir como dietas el 30 % del sueldo del alcalde, no estamos fuera de ley, tampoco mellamos los derechos de nadie, y si el MEF nos da una respuesta negativa no habrá ni un problema, seguiremos trabajando.

¿Quién es el que hace la primera evaluación?

Presupuesto, siempre es presupuesto.

¿El área de presupuesto del mismo municipio de Huancavelica?

De la Municipalidad (provincial) de Huancavelica, tiene que dar su opinión.

Hemos tenido acceso a un documento de la Municipalidad, que la mencionan dentro de la resolución en la que decretan el aumento de dietas y esta, ya dio el veredicto favorable.

Bueno, es la opinión, si es favorable, bien, esperaremos lo que dice el MEF.

Pero, ustedes ya lo sabían antes de la sesión de concejo.

Siempre uno tiene que averiguar si es o no favorable, se hace el pedido, si procede bien, el tema es actuar dentro de la ley, no fuera de la ley.

Nadie duda de la legalidad, pero, se necesita más presupuesto para otras necesidades de la Municipalidad, esto los afecta en su imagen política.

Este tipo de acciones de parte de la oposición va a ser mal vista, no es automático.

Pero, la oposición, también va a ganar más en la dieta.

En caso de que sea favorable el aumento de la dieta, es una dieta, no es un sueldo, se percibiría a partir del siguiente año, nosotros no lo ponemos como prioridad, estamos poniendo como prioridad trabajar por el pueblo huancavelicano, también quiero que se sepa que se pidió el aumento y la homologación de sueldos de los trabajadores de la municipalidad, hay muchos que trabajan con un sueldo básico, hemos pedido para ellos también, y que se haga una opinión de la parte de presupuesto para los trabajadores de la municipalidad.

El exregidor Edgar Ruiz manifestó que este aumento no tendría base legal debido a que esto lo hacen en base a un bono que recibieron todos los alcaldes en pandemia y no al aumento pensionable del alcalde.

Si es legal o no, los entendidos en leyes lo determinarán, hay entidades superiores a nosotros que nos dirán si es o no viable, si el exregidor tiene la moral de hablar, será a decisión suya.

PRESUPUESTO ESTIMADO

Cada regidor ganará anualmente en dietas 30 mil soles, lo que hará que la comuna desembolse cada año 330 mil soles en este rubro. En cuatro años presupuestarán 1 millón 320 mil soles.