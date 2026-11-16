Transportistas de carga pesada de Huancavelica confirmaron su participación en el paro nacional de 72 horas convocado en rechazo al incremento del precio de los combustibles, principalmente del diésel, que afecta los costos de operación del sector.

Aunque la medida nacional fue anunciada desde las 00:00 horas del lunes 16 de noviembre, los gremios y organizaciones de Huancavelica informaron que se sumarán a la paralización desde las primeras horas del martes 17.

Los transportistas señalaron que el aumento sostenido del precio del combustible viene perjudicando sus actividades, debido al incremento de los gastos necesarios para movilizar mercancías por las diferentes rutas del país.

La participación de los gremios de Huancavelica podría ocasionar interrupciones en el servicio de transporte de carga y dificultades en la distribución de productos hacia los mercados de la región.

Asimismo, la paralización podría generar repercusiones en las actividades comerciales y económicas que dependen del traslado de mercancías.

Ante el anuncio, se recomienda a los ciudadanos y transportistas prever sus desplazamientos y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre las posibles restricciones durante los días de protesta.