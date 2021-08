Por problemas administrativos, varios beneficiarios de las vacunas se quedaron sin recibir su segunda dosis en varios centros de salud de Huancavelica.

Varios pobladores se comunicaron con Correo a fin de presentar su queja debido a que fueron a los centros de salud de la ciudad, sin embargo, la ilusión que tenían de estar protegidos contra el COVID-19 con la segunda dosis de la vacunad de Pfizer se vio alterada con la respuesta del personal de salud.

“No hay vacunas hasta la tarde”, les dijeron.

Algunos volvieron desilusionados a sus viviendas en San Cristóbal y Santa Ana, sin embargo, otros se comunicaron con estamentos superiores a fin de mostrar su queja y encontrar una solución.

Ante esta situación, llamamos al director de la Red de Salud de Huancavelica, Roberto León Segovia, quien confirmó que hubo un retraso en la distribución de las vacunas de Pfizer.

“Hoy (ayer) por temas administrativos recién comenzaron a repartir las vacunas casi a medio día, ya se hizo la distribución a Santa Ana, San Cristóbal, Ascensión, en estos momentos ya están las vacunas en cada establecimiento y punto de vacunación para iniciar con la segunda dosis de este mes”, afirmó León Segovia.

El funcionario manifestó que solicitó que se entregaran y luego regularizar el papeleo administrativo, a fin de evitar dejar de inmunizar a la población, sin embargo, la respuesta que recibió fue diferente.

“No queremos tener inconvenientes, todo sale según lo dispuesto, tiene que salir visualizado en el sistema, no queremos tener inconvenientes de parte de las entidades que hacen el control, eso fue lo que me dijeron, no querían (soltar las vacunas), por eso retrasaron la entrega”, nos dijo el funcionario.

Finalmente, el director de la Red de Salud resaltó que hay interés de la población en recibir las vacunas, y que el rechazo viene bajando de a pocos.