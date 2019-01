​Investigan perjuicio económico a IE Francisca Diez Canseco de más de S/ 20 mil

Síguenos en Facebook

En investigación. La ex directora de la Institución Educativa Francisca Diez Canseco de Castilla, Dora Urribarri y la ex tesorera del mismo plantel, Carmen Choque, evitaron dar declaraciones sobre la investigación que existe por una presunta apropiación de recursos del referido plantel femenino de Huancavelica.

De acuerdo a la carpeta fiscal N° 1906015500-2018-74-0 que se sigue en la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el año pasado Dora Urribarri en su calidad de directora de la IE Francisca Diez Canseco interpuso una denuncia penal en contra de Carmen Choque, por la presunta comisión del delito en contra de la administración pública en la modalidad de peculado doloso, pues el plantel tendría un perjuicio económico de 20 mil 771 soles.

Para conocer las versiones de ambas personas, buscamos una entrevista, sin embargo no dieron declaraciones.

La ahora titular de la Dirección Regional de Educación Huancavelica (DREH), Dora Urribarri evitó dar su versión, pues dijo que existe una investigación a nivel fiscal.

De igual forma, la ex tesorera Carmen Choque, que ahora labora en la UGEL Huancavelica, mencionó que no puede dar ninguna entrevista, puesto que hay un proceso de investigación que no concluye.

A DISPOSICIÓN. El titular de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, Ángel Chancha, dijo que Carmen Choque actualmente labora en UGEL como personal de apoyo. Detalló que Choque llegó a la UGEL el año pasado como personal puesto a disposición, debido a posible una falta administrativa en el colegio Francisca Diez Canseco.

“Ella está siendo investigada a nivel Fiscalía y administrativa en la UGEL”, indicó.

Chancha dijo que el proceso administrativo se estancó por cambio de trabajadores el año pasado.