LLuvias y granizos afectan a instituciones educativas del centro de la ciudad

Síguenos en Facebook

Maritza Ñaña, directora encargada de la referida institución educativa, manifestó que la lluvia del sábado 9 dejó cinco salones, un almacén, la dirección y el aula de innovación tecnológica totalmente afectadas.

Por si fuera poco, la lluvia de ayer en la tarde también los afectó, por lo que tuvieron que suspender las clases.

La directora del plantel acotó que este problema afecta a cerca de 575 estudiantes e insta a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Afirmó que el sábado el problema fue similar, y que afortunadamente los estudiantes no se encontraban en clases.

"Las lluvia entraba por el techo, por los fluorescentes, no dejaba de entrar, las cinco aulas del segundo piso estaban totalmente inundados, Defensa Civil no nos contestaba, nadie nos ayudaba", dijo Maritza Ñaña.

Acotó que desde el 2005 la Dirección Regional de Educación declaró su infraestructura en emergencia y que por un problema legal no pueden construir un nuevo plantel.