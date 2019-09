Manantial se seca y deja sin agua a más de 600 personas

Síguenos en Facebook

No tienen agua para consumo. Alrededor de 600 personas no cuenta con líquido elemento, luego que el manatial que los abastecía de agua se secó hace poco. Esto afecta a las familias del centro poblado de Pucapampa del distrito de Yauli, donde de manera progresiva el agua del manantial Mamaccocha fue secándose, al punto que en la actualidad no hay una sola gota para satisfacer la necesidad del recurso hídrico.

Esta dura realidad la dio a conocer el alcalde del centro poblado de Pucapampa, Joel Carbajal De la Cruz, quien precisó que desde las últimas semanas de julio el caudal empezó a disminuir, y empeoró en agosto, y ahora ya no cuentan con el agua que lo canalizaban desde los territorios del poblado de Cunyacc.

Actualmente cuentan con el apoyo de una cisterna, pero la ración del agua que otorgan es mínima, y solo es tres veces por semana, lo que repercute en el aseo de las personas.