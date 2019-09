Observan contratación para elaboración de proyecto para vías de Tinquerccasa

Síguenos en Facebook

La contratación de un profesional para la elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal del centro poblado de Tinquerccasa, distrito de Paucará, provincia de Acobamba”, tiene una observación, a razón que el ganador no presentó los documentos en su totalidad.

El riesgo fue alertado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Acobamba al alcalde distrital, Mauro Huarcaya Pérez.

RIESGO. La alerta fue realizada por el OCI con el Informe de Hito de Control N° 012-2019-OCI/0393-SCC, en el cual advierten que existe un riesgo en la documentación que presentó el postor ganador ya que está incompleta.

El 24 de julio del 2019, la comuna de Paucará otorga la buena pro de la convocatoria para la contrata de un profesional para el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto antes mencionado. Siendo así que al consorcio Montano es el postor ganador por el monto de 148 mil 500 soles.

Declarándose consentida la buena pro el 02 de agosto, el consorcio tenía ocho días para presentar toda la documentación que requería la comuna, entre ellas, los documentos del profesional Juan Mendoza Palomino (especialista en costos y presupuesto) lo cual se cumplió el 14 de agosto del 2019.

No obstante, el OCI observó que de los documentos presentados, está el contrato de un trabajo Mendoza hizo en el municipio de Quichuas, pero no está la conformidad de servicio de dicho trabajo. Por lo que para la Contraloría, el profesional no contaría con la experiencia y que esto generaría el riesgo de una posible deficiencia técnica.

Ante esto buscamos la versión del alcalde Huarcaya, sin tener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Contraloría recomendó al burgomaestre que tome las acciones correctivas y preventivas del caso.