Pide que denuncien a Keiko por aportes no bancarizados del BCP

Síguenos en Facebook

El aún integrante de la comisión permanente del Congreso, Marco Arana, llegó a Huancavelica para presentar a sus candidatos congresales.

Tras una conferencia de prensa, opinó que habría un delito en la no bancarización de los aportes del BCP a Keiko Fujimori.

"Hay penalistas que dicen que en esa época no era delito. Lo grave de esa situación es que es dinero que no se bancarizó, que no se declaró, que se entregó en efectivo. La Fiscalía tendrá que establecer de dónde salió ese dinero. Es un delito que no deben de pasar por alto", manifestó Arana.

De la misma manera, cuestionó la alianza de su ex aliada Verónika Mendoza con Juntos Por el Perú de Yehude Simons y Vladimir Cerrón de Perú Libre.

"Sobre Vladimir Cerrón hemos dicho que hay una línea divisoria con la corrupción, el señor se halla sentenciado por temas de corrupción. Verónika Mendoza prefirió aliarse con Cerrón y Yehude Simons, quien fue ministro de Alan García, nosotros luchamos contra la corrupción de Alan García, el señor Simons fue responsable político de las matanzas del Baguazo. Nosotros con la izquierda no podemos hacernos de la vista gorda con la corrupción o el Baguazo", afirmó Marco Arana.

PRESENTAN. En una conferencia de prensa, también presentó a sus candidatos al Congreso.

Durante su discurso, Elsa Quichca Pariona afirmó que propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria y que conseguirá salarios justos a los pensionistas.

A su turno, Roberto Pillpa Miranda dijo que luchará por los campesinos y evitará la desaparición de varias comunidades con una ley actualmente vigente.

Finalmente, el docente Dennis Giraldez Soria también se propuso a reducir los sueldos de los congresistas.