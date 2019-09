Regidor de la Municipalidad de Huancavelica reconoce accidente de tránsito

Síguenos en Facebook

El regidor de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Fredy Cencia, contó pasajes del accidente que sufrió hace unas semanas atrás e indicó que incluso fue llevado al hospital. El caso se hizo público debido a la difusión de un video en redes sociales, donde se le aprecia impactar contra un poste de alumbrado público.

“Acá no se pretende esconder nada, del incidente que pasó tiene conocimiento la Policía, el Ministerio Público; ha estado presente el Fiscal, yo he sido atendido en el hospital pues sufrí un golpe y herida en el labio”, aseveró el regidor.

Cencia manifestó sentirse indignado debido que algunas personas han insinuado que ante lo sucedido gozó de favoritismos, lo que negó tajantemente y aseveró que la investigación está en curso.

“A mi no me han dado ningún tipo de favoritismo, me ha intervenido el 105 de la Policía y seguramente el Ministerio Público me va a notificar. Voy a colaborar como corresponde”, indicó.

SALÍA DE REUNIÓN. El regidor también contó pasajes de la noche en que sucedió el siniestro, realtó que salía de una reunión en la casa de su hermana, sin embargo evitó responder al ser consultado si había ingerido bebidas alcohólicas, pues señaló que el caso está en investigación.

“Yo estaba consciente, pero salí golpeado luego de chocar. Se ha quebrado el brazo de dirección de mi carro, por eso me ladeo contra la pared y me estrello contra el poste. Producto de este accidente se fisuró el poste de Electrocentro, pero al día siguiente he resarcido el daño, he pagado para que cambien ese poste”, manifestó Cencia.

El accidente del regidor se conoció debido a un video difundido en redes sociales, donde se le apreciachocar a bordo de su camioneta en horas de la madrugada, además se le ve bajar y abandonar el lugar sin dar aviso a las autoridades.

Afectada

Cencia aseguró que su familia ha resultado afectada y lamentó comentarios que considera inexactos.