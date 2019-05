Suspenden a director de la UGEL de la provincia de Tayacaja

Síguenos en Facebook

Moisés Escobar Sánchez fue suspendido por un año del cargo de director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tayacaja. Ello debido a que fue intervenido en un local, en horario de oficina, y presuntamente libando.

Esto fue descartado por el exdirector pese a que habrían imágenes que mostrarían lo contrario. Asimismo, Sánchez aseveró que renunciará al cargo debido a que labora en un ambiente conflictivo.

CASO Y SUSPENSIÓN. Escobar fue intervenido el 07 de mayo, en horas de la tarde.

La subprefecta Ruth Ñahuincopa tomó conocimiento de que el exdirector estaba en un local libando y en horario de trabajo.

Llegando al lugar la subprefecta encuentra a Escobar y levanta un acta que luego fue remitido a la instancia pertinente, según informó Ñahuincopa.

En ese momento, Escobar informó que salió de la UGEL para asistir a una reunión en la Institución Educativa “San José” del distrito de Ñahuimpuquio y que a su retorno de dicha comisión decidió ir a ese local para almorzar.

No obstante, el resultado de esta intervención fue la suspensión de Escobar. “Me han suspendido desde la semana pasada debido a este caso”, agregó el exdirector, quien no quiso informar el tiempo de la suspensión, mas en la UGEL se registra que la sanción sería por un año.

IMAGEN Y DECISIÓN. Por otro lado, existe una imagen de Escobar sentado en una banca y al lado de una botella de cerveza, la cual sería del día de la intervención.

“Pueden mostrar todas las imágenes que tengan, sin embargo, yo puedo decir que ese día fui a almorzar, no he libado y que esas imágenes solo son para desprestigiarme”, aseveró el exfuncionario.

Asimismo, el exdirector aseveró que no volverá al cargo y que lo estuvieron hostigando para que dejara el cargo.

“Desde hace mucho tiempo querían sacarme del cargo, y en estos momentos no soy director, es más, yo ya no voy a volver al cargo. Si bien en estos momentos estoy con una medida cautelar, tengo un juicio ganado, pero yo voy a renunciar, porque ya no quiere estar más en esta situación donde se está manipulando políticamente”, manifestó el exfuncionario.

Acotó: “Todo se actúa bajo comisiones, los procesos , las adjudicaciones, sin embargo, todos apuntan hacia la cabeza, y entonces, yo no puedo enfrentarme a todos los cargos que por error voluntario o involuntario están cometiendo. Por esto y otras razones es que mi renuncia al cargo de dirección de la UGEL de Tayacaja es definitivo”.

El exdirector informó también que durante su gestión a informado de docentes que han presentado documentos falsos. “Si no hay un buen clima organizacional, no habrá una buena gestión. Hay intereses de repente de algunos que quieren que yo caiga han hecho esto, por ejemplo, yo he denunciado una gran cantidad de títulos falsos y esto choca de repente con personas que no me querían en el cargo”.

Cabe señalar que cuatro a más días está Ángel Palomino como director encargado de la UGEL de Tayacaja.