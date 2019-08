Trabajador muere en socavón de minera Cobriza presuntamente gaseado

Síguenos en Facebook

La tragedia volvió a aparecer en la mina Cobriza, propiedad de la empresa Doe Run, en esta ocasión, 1 trabajador minero falleció, otro quedó grave y 4 sufrieron daños a la salud, luego de inhalar gases, presuntamente tóxicos.

El mortal accidente aconteció dentro del socavón de la citada compañía minera, ubicada en el distrito de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa, región Huancavelica.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencias de la DIRESA Huancavelica, el fatal accidente se produjo a las 3:00 horas de ayer, cuando los mineros efectuaban su labor habitual.

A pesar de que el caso se encuentra en investigación, algunas versiones, de trabajadores y autoridades, señalan que los mineros ingresaron al socavón sin una ventilación previa, padeciendo severos daños al inhalar sustancias tóxicas. Producto del percance pereció Mauro Javier Huayra (55) y Danfer Medina (45), quedó delicado por intoxicación y fue referido de urgencia a un hospital de la ciudad de Huancayo donde quedó internado.

VERSIÓN. “Es una desgracia lo que ha ocurrido, el señor fallecido es comunero de Machaguay, la información que tenemos es que la caída de relave, hace unas semanas atrás, ha afectado la sub estación de la mina, no tienen fluido eléctrico y sin haber ventilado han ordenado que su personal ingrese. En espacios confinados todos los contaminantes se detienen y si no hay oxigeno en segundos entran a los pulmones”, indicó Yanet Meza, alcaldesa de San Pedro de Coris. La burgomaestre recordó que es el tercer accidente mortal en la mina Cobriza. “Estamos muy molestos, ayer me ha llamado el presidente del comité de lucha de San Pedro de Coris, vamos a tener una reunión urgente. “Han habido accidentes mortales y ambientales y las autoridades no hacen nada”, dijo.

Investigan

El jefe regional de OSINERGMIN, Anderson Hinostroza dijo que el área de supervisión minera investiga lo sucedido.