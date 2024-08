No pudo controlar sus emociones y la marchista olímpica huancaína, Evelyn Inga, terminó quebrándose en el reconocimiento que le hicieron las autoridades de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), la mañana de ayer miércoles 21 de agosto.

Pasó más de 6 meses fuera de su natal Huancayo para prepararse y llegar lo más alto posible en las Olimpiadas de París 2024. Su perseverancia y disciplina, permitió a Evelyn Inga, posicionarse en el top 8 de las marchistas que compitieron en las ultimas olimpiadas. Ante este importante logro para una atleta peruana, La UNCP realizó un reconocimiento a la atleta egresada de la Facultad de Trabajo Social. Es en esta ceremonia donde terminó quebrándose.

“Mis sentimientos encontrados fue recordar mis época universitaria. Repartirme con mis horarios, ir a mis competencias con viajes, entrenar todos los días. Ese tiempo no teníamos apoyo del Estado y todos me recomendaban que siguiera con mi carrera porque el deporte no era muy apoyado”, señaló Evelyn.

“Voy en ese crecimiento. Estoy enfocada en seguir trabajando para traer una medalla en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025″, acotó la deportista.

