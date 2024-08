Un total de 15 vacunas deben ser aplicadas antes de los 5 años para proteger a los niños y niñas y prevenir 28 enfermedades (como sarampión, rubeola, polio, difteria, tos ferina, tuberculosis, neumonía, influenza, rotavirus, varicela, entre otras). “En menores de 5 años, la cobertura más alta que tenemos es del 49 %, y tenemos un retraso de 9 % que equivale a 1800 niños que nos falta vacunar con la 1° dosis de SPR (protege contra sarampión, paperas, y rubéola). Nuestra cobertura más baja es del 34 % en niños de 4 años que accedieron a la 2° dosis de APO (protege contra la poliomielitis), es decir, tenemos 4800 niños a los que todavía nos falta vacunar”, informó la directora de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, Lisset Cajahuanca.

Cierre de brechas

En niños de 4 años también les falta la vacuna DPT (que protege contra la difteria, el tétanos y la tos ferina). “Les corresponde vacunarse; para ellos necesitamos que las madres y/o padres lleven a sus hijos a los centros de salud y acepten las vacunas”, precisó.

La dosis contra la polio es muy importante. “Los menores de 5 años deben recibir sus refuerzos, de lo contrario, de no completar el esquema regular, no están protegidos, no generan inmunidad. Se vacuna contra la polio antes de que cumplan 5 años. Pasada esa edad, no. La DPT se permite hasta los 7 años con la actualización de la norma técnica n°196″, dijo Cajahuanca.

La directora de Inmunizaciones, resaltó que, más del 100 % de adolescentes recibieron la vacuna contra la VPH, y también siguen vacunando. En gestantes se alcanzó al 57%, y lo esperado para julio era 58 %. Hay un déficit de 150 a 200 gestantes. La vacuna para ellas es la Tdap y protege al recién nacido de la tos ferina. Finalmente, en el caso de adultos mayores se coberturó al 44 %, habiendo un retraso del 12 % que equivale a 3 mil u 4 mil.

Cobertura

La directora de Inmunizaciones de Diresa Junín, dijo que en la jurisdicción se cuenta con 26 brigadas de vacunación para el cierre de brechas. Principalmente, para Huancayo, El Tambo, Chilca, Concepción, también Chanchamayo y Satipo. “En el resto de provincias están los centros de salud. Otro detalle, es que los responsables de las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria podrían coordinar con el establecimiento que el personal acuda in situ, previa coordinación con los padres. Asimismo, pueden acceder a esto los programas sociales”, explicó.

Cajahuanca, sostuvo que si hay efectos secundarios. “Hay dolor intenso en la zona de vacunación, se les adormece, un poco de fiebre, que duran unos días. No necesitan tratamientos médicos. Deriva de ahí, quizás la renuencia de los padres a la vacunación”, refirió. Aseguró que se encuentran abastecidos. “La vacunación es importante para prevenir las enfermedades”, puntualizó.

