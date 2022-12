Un adelanto de elecciones tal como está la Constitución y la normas electoral ¿sería adecuado?

Los adelantos de elecciones no están normados en el país, salvo renuncia expresa del presidente de la república o cuando se disuelve el Congreso. Por ejemplo, el artículo 117 de la Constitución habla con meridiana claridad de cuándo se puede acusar a un presidente de la república y el artículo 134 establece cuándo puede disolver el presidente el Congreso y cómo es el procedimiento y el artículo 113 establece la vacancia del presidente. Estas nuevas elecciones, si se dan, es por el pedido de la población, por los reclamos de la población. Las normas electorales están dadas para un acto normal, para los cambios normales de un gobierno nacional o sub nacional cada cinco y cuatro a años, respectivamente. Ahí mínimo tiene que haber un plazo de un año para poder realizar una elección. Para cada proceso electoral tiene que hacerse un padrón un año antes del día de la elección. Eso es lo primero. Después de eso, también un año antes, las afiliaciones y las renuncias de todos los que van a participar en el proceso. Después de esto, tenemos 270 días para que el presidente de la república pueda convocar a elecciones general. Además, esta elección le costaría al estado un millón y medio de soles, tanto las elecciones primarias como la primera y segunda vuelta.

¿Es la única forma de convocar a elecciones? ¿No se pueden acortar esos plazos?

Es que no hay una norma específica para una emergencia. Que digan 6 meses, 4 meses o a la vuelta de la esquina, es imposible. No se puede dar, materialmente jurídico no es posible. Si nos olvidemos del padrón electoral y solo trabajemos con al padrón de las elecciones regionales y municipales, aún con eso necesitaríamos 9 meses, porque la convocatoria a una elección es 9 meses. Antes no se puede, porque hay que armar un montón de procedimientos.

¿Entonces, el rechazo al adelanto de elecciones para el 2023 del Congreso es correcto?

No. El Ejecutivo le ha dicho cambiemos las reglas de juego al Legislativo y les ha pedido que en un año y 4 meses hayan elecciones, es decir para abril de 2024. Eso está señalado en el proyecto de ley que ayer han desaprobado. Varias bancadas del congreso, so pretexto de una asamblea constituyente, ha rechazado el proyecto de ley. La población quiere que se vayan todos, de eso ha hecho eco la presidenta y ha dicho: yo me voy y nos vamos todos. Y las elecciones las vamos a convocar en abril. Es tiempo suficiente para elaborar varias reformas políticas y electorales. Me parece viable.

¿Está primando el interés personal y político de los congresistas?

Hay varios que han dicho que primero se tiene que aprobar la bicameralidad, la reelección del Congreso, cuando esos son intereses subalternos de los congresistas y eso el gobierno no lo puede permitir. No es posible que el congreso quiera legislar primero a favor suyo y después a favor de la población. La elección se debe aprobar de manera inmediata y en el camino corregir ciertos errores. ¿Hasta cuándo podemos corregir ciertos errores? La reglas de juego las tienes que tener un año antes de la elección y por eso es prudente un año y 4 meses porque vas a tener un poco más de 3 meses para cambiar todos los juegos del proceso electoral.

Hay un temor de que si renuncia la presidenta Boluarte, asuma William Zapata y pretenda quedarse. ¿Si renuncia ella, necesariamente el actual presidente del Congreso debe asumir?

Hay dos formas, si renuncia la presidenta de la república, quien asumiría la presidencia sería el presidente del Congreso actual o, la otra formas, se tendría que convocar a una nueva mesa directiva y ese nuevo presidente asume el cargo. Es lo que pasó con Paniagua en 2001. El presidente del Congreso era otro, Fujimori había renunciado por fax, se convocó a una nueva mesa directiva y el presidente fue Paniagua.

Es decir, lo que dijo la presidenta, abril de 2024, es lo más acertado para usted

Es para mi lo más acertado. Y yo le pediría a José Tello (ministro de Justicia) que la primera reforma que haga el ejecutivo es que ningún personaje que sea candidato a la presidencia de la república y al congreso tenga un proceso judicial. Los que tienen procesos judiciales no pueden postular a la presidencia de la república. Vas a ver cómo empieza a cambiar la política del país. No digo una denuncia, no, los que tienen ya por lo menos, formalización de denuncia y el poder judicial los esté investigando en calidad de acusados. Olvidémonos un poco del famoso principio de inocencia, seamos democráticos. Si no, las reformas electorales van a seguir siendo un cuento chino. No podemos hacer reformas electorales al antojo de los gobernantes de turno: antes de convocar a elecciones aprobemos la bicameralidad, primero aprobemos la relección de los congresistas porque hay experiencia. ¿Experiencia de qué? Han demostrado tener no tener experiencia de nada, este congreso ha demostrado ser uno de los peores congresos de la historia del país.

El Comercio ha sacado un informe donde señala que hasta 237 proyectos de ley en materia electoral se han presentado. ¿Cuáles son las reformas más urgentes de este momento?

Yo creo que en este momento la reforma más urgente es ponerle candados a los postulantes a la presidencia de la república y al Congreso, eso es lo más importante. En esos proyectos de ley no hay ninguno como el que te digo. Ahora, la bicameralidad puede esperar, el país no está preparado para tener un congreso bicameral. Y no está preparado porque no hay condiciones, no hay una clase política que acredite que eso va a estar bien. Primero, para que haya bicameralidad, tiene que haber el fortalecimiento de las organizaciones políticas; para que haya bicameralidad tiene que haber elecciones dentro de los partidos, y esas elecciones tienen que darse con todos aquellos que estén afiliados a los partidos políticos.