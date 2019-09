Adolescente ebrio muerde rostro de su padre cuando fue a buscarlo

Síguenos en Facebook

El adolescente J.C.P (17), el pasado 2 de setiembre, en el distrito de Sicaya, salió a beber licor y luego, furibundo, agredió a su padre a puñetazos e incluso le mordió el rostro. Este es solo uno los tantos casos de violencia de hijos a padres que tiene a su cargo el Módulo Integrado en Violencia Familiar de la Corte Superior de Junín (CSJ).

Según estadísticas de este módulo las denuncias de padres agredidos por sus hijos han aumentado de manera preocupante.

ESTADÍSTICA. Miles de padres viven la pesadilla del maltrato físico y psicológico de sus hijos, aunque no muchos se atreven a contarlo.

“Sí, el año 2017, él me agarró a puñetazos, me tumbó en el suelo y me agarró a patadas, no denuncié por vergüenza porque no quería venir a la comisaría”, dijo a la policía el padre del agresor.

Semanalmente el Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar recibe un promedio de 15 denuncias de este tipo.

La mayoría de los agresores, en estos casos, son jóvenes mayores de 17 años de edad que cometen la agresión bajo la influencia de licor y drogas, siendo la primera la más recurrente.

Este módulo, cuenta con ambientes adecuados, y atiende a cualquier integrante de la familia y principalmente las mujeres, que sufra violencia familiar.

TÉRMINO. La violencia de hijos hacia los padres se denomina violencia filio-parental y se ha incrementado en todo el mundo.