La sentencia contra Vladimir Cerrón a 3 años y 6 meses de prisión no fue la única decisión de la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. También absolvió a los exconsejeros de Perú Libre, Saúl Arcos Galván, Silvia Castillo Vargas y Eddy Misari Conde. Tanto Arcos como Castillo están de acuerdo con la decisión judicial pero mostraron su solidaridad con Cerrón a pesar de que éste trató de involucrarlos durante todo el juicio.

“Ante un proyecto donde no hubo perjuicio ni recurso comprometido, yo pensaba que se iba a absolver a todos. Me sorprende la decisión de la sala”, señaló Castillo. Ella conoció recién en pleno juicio que el proyecto del aeródromo se había modificado. “En un inicio era cofinanciado y Aldrin Zárate lo cambió a autosostenible, entonces recién nos enteramos”, agregó. Sobre Cerrón, sin embargo, lamentó su situación: “El doctor Cerrón siempre buscó obras que puedan beneficiar a la región, me imagino que seguirá avanzando en las instancias que corresponde para demostrar que actuó sin mala fe”, finalizó.

Arcos Galván comparte lo dicho por su excolega de Perú Libre y resalta que no fue el Consejo Regional el responsable: “Los magistrados han hecho un análisis de las funciones del Consejo Regional. Es más, nosotros no fuimos los que aprobamos (el proyecto del aeródromo), fuimos elegidos para una comisión para que evalúe y elabore la propuesta. Quien aprobó fue el pleno. Los jueces han evaluado y han sido justos”, sostuvo. A pesar de haberse alejado de Perú Libre hace unos meses, también se solidarizó con su exlíder: “No le desearía a nadie lo que está pasando con quienes en algún momento compartimos un trabajo. Mi solidaridad con ellos”.

Junto con Cerrón también fue sentenciado el exalcalde de El Tambo, Aldrin Zárate Bernuy.