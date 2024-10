Cooperativas Agrarias de la Selva Central llegaron al Gobierno Regional de Junín, para exigir un presupuesto para su producción. Al beneficio económico accedieron otros productores de la sierra y selva que tuvieron oportunidad de trasladarse hasta el GRJ, sin embargo, los que se encontraban más lejos no fueron considerados.

Según los dirigentes, no fueron considerados por encontrarse lejos y no acudieron al GRJ, hecho que consideran discriminación, puesto que presentaron todos sus informes concluidos al gobernador. “Para todas las cooperativas era aproximadamente 4 millones, pero solo designaron 2 millones, y son agricultores que pueden venir de viaje, pero nosotros que estamos a días no podemos llegar”, explicó la dirigente.

Los agricultores exigen el presupuesto ya que se encuentran en los meses más críticos y decisivos de su productos, necesitan el dinero para la implementación de módulos para la fertilización, abonamiento y florecimiento. Algunos agricultores pidieron sus recursos fiados con la confianza de que el bono llegaría, pero ahora se ven perjudicados.