Decenas de ahorristas que perdieron miles de soles, de los ahorros que depositaron en las cooperativas Shefá y Jehová Jhire, protestaron ayer en las puerta del Poder Judicial y el Ministerio Público en Huancayo, exigiendo justicia. Hasta la fecha, los conductores de las referidas entidades financieras, no les devuelven su dinero.

El extrabajador minero Jorge Flores, de 75 años, en medio de sollozos, dijo que desde el 2019, exige que la cooperativa Shefá le devuelva los 340 mil soles que depositó, pese a la demanda que interpuso en el Ministerio Público y el Poder Judicial, hasta el momento no encuentra justicia.

“Yo había ahorrado unos 66 mil soles y lo deposité en la cooperativa Jehová Jhiré. Ese dinero es de mi trabajo de 10 años como albañil y que junté para construir mi casa”, recalcó Enrique Charca Araníbar que junto a su esposa Irene Ponce, son los afectados.

Comentó que la Superitendencia de Banca y Seguros emitió un comunicado en el cual no podían hacer demandas, pero ante la impotencia de no hallar una solución, muchos realizaron demandas judiciales y ayer pidieron la detención de los responsables, que están como no habidos.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Gobierno pide al Congreso facultades delegadas en materia tributaria y reactivación económica

Asimismo, mencionó que el 14 de febrero que iniciaron la primera protesta eran más de 500, pero ahora hay menos, ya que muchos han fallecido durante la pandemia. Enrique Charca junto a toda su familia, también se contagió del COVID. Ayer los ahorristas protestaron por las calles, con las fotos de las personas que los engañaron.