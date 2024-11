El alcalde de del distrito de Chicche, en Huancayo, Julián Robert Lozano Serva, fue denunciado ante la comisaría de Chilca, de golpear a un comunicador social, cuando este último se encontraba rumbo a su domicilio tras asistir de un evento social.

La presunta agresión se habría dado en los exteriores del local Caribeña, ubicado en la avenida Los Próceres, en Chilca. En este lugar se estaba desarrollando un evento social, por el aniversario del anexo de Quishuar, donde habría concurrido el alcalde de Chicche, Julián Robert Lozano Serva y su esposa Jessica Camposano Porta.

“Llegué a las 7:00 de la noche a la fiesta, y a las 10:00, cuando ya disponía a retirarme en mi carro, me interceptaron los familiares del alcalde, luego vino y empezó a golpearme con patadas, puñetes y agresiones verbales”, señaló el comunicador Jhon Chávez Vilcapoma.

Parte de la presunta agresión fueron registradas con un celular, Chávez, señala que esta se habría dado por un mal entendido, ya que sería culpado de difundir información de denuncias policiales por violencia familiar, que tendría el edil.

“Reconocí que me agredió el alcalde Lozano, su esposa Jessenia, el que sería un funcionario de la Municipalidad de Chicche y otras personas más”, acotó el denunciante. Por su parte el burgomaestre, negó que haya participado de cualquier tipo de agresión contra el denunciante.

“Me imagino que tendrá pruebas para hacer la denuncia, (...) he observado que había ahí un conflicto, pero me he retirado sin agredir a nadie”, dijo el edil.