Alcalde de Chilca hace balance de sus 100 días de gestión

Síguenos en Facebook

El alcalde de Chilca Carlos de la Cruz hizo un balance de sus primeros 100 días de gestión. Los programas emprendidos como “Bache Cero”, el inicio del los estudios para el mercado y el terminal y el futuro hospital para Chilca estuvieron en la agenda.

¿Qué es lo que ha cambiado en Chilca luego de 100 días de su gestión?

Han sido 100 días de reconstrucción de nuestro distrito frente a la deficiente prestación en los servicios públicos: limpieza pública todo un caos, focos infecciosos, arterias de nuestro distrito cerca al 90% con deterioro, con huecos. Esto nos ha llevado a nosotros ha desarrollar todo un proceso de acción inmediata para propender a recuperar y darle un rostro bonito que tanto exigen los vecinos del distrito.

¿Los funcionarios han respondido a su propuesta o ya piensa en cambios?

Nosotros al momento de convocar a los diversos profesionales hemos optado por evaluar su capacidad técnica, profesional. Reitero que el 99% de mis funcionarios son profesionales, tienen título, maestría pero sobre todas las cosas tienen la mística de un buen trabajo, de servicio a la población.

Su gerente de Administración trabajó con el ex alcalde de Chupaca ¿eso ayuda a su gestión?

Lo que se prioriza es la muestra de eficiencia. Todos estamos en evaluación permanente, los cargos funcionales precisamente viene de la funcionabilidad y si no responden a un encargo que se le hace desde el Ejecutivo tienen que ser reemplazados. No puedo hacer mención sobre aspectos en que hayan estado metidos en ilegalidades porque no hay sentencias, la gerente de Administración no tiene sentencia. Si hay voces discordantes yo lo puede entender pero por el momento están demostrando un buen trabajo.

¿Cuán favorable es ser parte del movimiento que gobierna la región y provincia?

Es muy importante. Ahora Chilca está siendo beneficiado con una articulación que estamos teniendo con el alcalde de Huancayo Henry lópez y el gobernador Vladimir Cerrón. Podemos decir que es una gestión tripartita, integradora en beneficio de nuestro distrito.

¿Cuatro años van a ser suficientes?

Cuatro años van a ser necesarios para sentar las verdaderas bases de un proceso de desarrollo en nuestro distrito. Me gustaría tener un cambio estructural en muchos temas pero lo que sí voy a desvivirme es para darle una ciudad ordenada, con una connotación de habitabilidad que exista la misma percepción en la ciudad de Chilca. Por ejemplo hace muchos años que estamos exigiendo el hospital de Chilca, debo mencionar en esta ocasión por primera vez que hemos iniciado con todos los tramites para hacer la transferencia de un terreno de 10 mil metros cuadrados al gobierno regional para que inicie con los estudios técnicos del hospital II-1.