Un nuevo audio obtenido por Correo revelaría que “el doc”, que es como llaman en varias escuchas a Vladimir Cerrón, habría solicitado dinero al alcalde de Huancayo Juan Carlos Quispe Ledesma para la compra del local en Lima, en el distrito de Breña. En este audio hablan Henry López y Juan Carlos Quispe, preocupados por cómo conseguir el dinero. El audio es del 13 de noviembre de 2019:

Juan Carlos Quispe: Henry ¿no te ha dicho nada (el doc)? Me ha pedido la vez pasada el aporte para comprar el local de Lima.





Henry López: A mi me dijo, justo ayer me he reunido con el comité, estaba pensando cómo vamos a hacer. ¿Cuántos son? ¿5?

Juan Carlos Quispe: No, 20. Dólares ah. Eso estábamos viendo pe’. Tenemos que ajustarlos a nuestros funcionarios y ahora estamos ad portas de Navidad, no sé si darán.

Henry López: (...) Ahora cómo hacemos, vamos a estar buscando. El gerente de Transportes nomás va a ser un show. Tanta vaina y si le mandamos a Luján a Transporte.

Juan Carlos Quispe: Aunque sea.

En qué contexto se desarrolla esta conversación:

La fiscalía de Lavado de Activos de Lima investiga a Cerrón porque el 2020 Perú Libre incrementó su patrimonio sin justificación. Además, entre 2019 y 2021, en tres cuentas de Interbank a nombre del partido, se hicieron depósitos de S/ 101 mil, 184 mil dólares y S/ 120 mil. Según Fermín Arévalo Ortiz, quien le vendió el inmueble de Breña (Lima), a Perú Libre por 220 mil dólares, fue Cerrón el representante en la transacción.