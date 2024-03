El Concejo Municipal de Huancayo discutirá hoy, en sesión extraordinaria, la situación legal del contrato con la empresa Diestra, encargada, hasta hace unos días, del recojo de la basura en la ciudad. El alcalde Dennys Cuba adelantó que desconoce la pretensión de la empresa; sin embargo, se espera que busque un resarcimiento económico pues a inicios de este año pidió quedarse 10 años más.

Luego de la ceremonia de aniversario de Huancayo, ayer, el alcalde Cuba no descartó un escenario de disputa con esta compañía que tantos años ha estado “limpiando” la ciudad: “Yo no puedo afirmar si Diestra va a pedir o no va a pedir el reconocimiento, naturalmente se le ha escuchado a Diestra en sus posiciones, que quería una ampliación, quería seguir administrando la planta de Tiranapampa”, indicó.

Tampoco los regidores de Huancayo supieron aportar para solucionar este conflicto. En noviembre de 2023, luego de 7 meses de análisis, la comisión especial conformada para ver este caso –analizar la continuidad o no de la empresa- se lavó las manos y le “tiró la pelota” al Ejecutivo. En aquella ocasión le dijeron a alcalde que era él quien debía tomar la decisión.

Cuba indicó ayer que se allanarán al proceso arbitral; sin embargo, se ha visto, como en el caso de Terminal Huancayo, que es la comuna la que termina perdiendo los casos: “Son las instancias las que tienen que resolver estos procedimientos, pero decirle, en concreto, que nosotros no vamos a solucionar de manera directa, el tema es que un tercero, un tribunal arbitral, pueda estimarlo, (nosotros) no podríamos”, agregó.

Actualmente, el recojo de la basura está siendo administrado directamente por la Municipalidad de Huancayo. Se anunció que se crearía una subgerencia especial para este sector, pero hasta la fecha no hay modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Se anunció también desde el año pasado la compra de maquinaria para atender este servicio, 3 millones de soles será la inversión pero recién la compra está en proceso.