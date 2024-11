El alcalde de la provincia de Jauja, Ángel Huamán Mucha, fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso, su abogado Emiliano Ramos presentó una apelación y la audiencia fue programada para este jueves 14 de noviembre.

El ahora alcalde sentenciado, clama inocencia y pide justicia, ya que él realizó la denuncia y hoy dice está injustamente sentenciado a pasar años en cárcel. Argumenta que fue juzgado con una ley que al momento de los hechos no estaba vigente.

“Soy una persona que no tiene responsabilidad penal ni administrativa; porque en mi condición de alcalde dichas personas no estaban bajo mi dependencia, además el juzgado aplicó una ley que al momento de los hechos no estaba en vigencia, es decir me juzgan y sentencian con una norma legal modificada posterior al presunto acto ilícito”, señaló.

El burgomaestre confía que la ley se aplicará de forma correcta y asegura que seguirá trabajando por el desarrollo de la provincia de Jauja, así como el mejoramiento de vías.