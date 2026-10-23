El vocero oficial de Podemos Perú en Huancayo, Emerson Nolasco, dio a conocer que la candidatura de Arnoldo Mallma “representa el continuismo de la actual gestión regional, que ha desatendido a diversos sectores y a consecuencia de ello numerosas obras están paralizadas, generando protestas casi todos los días ante la sede del gobierno regional”.

Proveedora

El también virtual alcalde provincial de Huancayo puso como ejemplo a la candidata a vicegobernadora de la lista de Alianza para el Progreso (APP), quien es proveedora recurrente del gobierno regional por más de cinco millones de soles.

“La candidata a vicegobernadora de la lista de APP vendió al gobierno regional combustible por varios millones de soles, pero no solo eso, sino que curiosamente de vender gasolina pasó a vender también insumos médicos”, manifestó.

Nolasco Delgado sostuvo además que funcionarios de la actual administración regional integran el equipo técnico de Mallma, situación que, a su juicio, evidencia la intención de mantener un modelo de gestión marcado por obras inconclusas, promesas incumplidas y falta de atención a las necesidades urgentes de la población, especialmente en la Selva Central.

También mencionó al excandidato a la alcaldía de Huancayo por APP, Julio de la Rosa, quien hasta hace poco se desempeñó como jefe del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH), designado por el actual alcalde provincial.