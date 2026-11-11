Un multitudinario encuentro se realizó la noche del lunes 9 de noviembre en la ciudad de Pangoa, provincia de Satipo, donde los alcaldes electos de los centros poblados expresaron su respaldo a Arnoldo Mallma, candidato al Gobierno Regional de Junín, de cara a la segunda vuelta del 6 de diciembre.

La actividad, realizada alrededor de las 6:30 de la tarde, congregó a numerosos pobladores.

Todos los alcaldes electos de los centros poblados del distrito participaron y manifestaron de manera unánime su apoyo a Alianza Para el progreso