La agenda de Arnoldo Mallma por Satipo y Chanchamayo dejó expresiones públicas de respaldo de alcaldes electos de centros poblados, autoridades locales y dirigentes de pueblos originarios, en medio de las actividades previas a la segunda vuelta regional del 6 de diciembre.

Un concurrido encuentro se desarrolló en Pangoa, donde alcaldes electos de los centros poblados manifestaron de manera unánime su apoyo al candidato de APP.

En Tres Unidos de Matereni, dirigentes asháninkas y nomatsigengas dialogaron con Mallma sobre salud, educación y desarrollo productivo.

En Chanchamayo, el candidato recorrió la plaza y el mercado de Perené y llegó a Pucharini, José Gálvez y Santa Rosa de Río Amarillo. Durante esta última reunión, el alcalde distrital electo de Perené, Diego Armando Taype Elliott, expresó su apoyo a Mallma.