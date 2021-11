Una octogenaria terminó denunciando a su nieta, a su esposo y su suegra, luego que -asegura- se diera cuenta que le habrían sustraído sistemáticamente sus ahorros del banco. Pese a confrontarla, su familiar terminó negando los hechos.

Según lo presentado ante la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Huancayo, unos 24 mil soles desaparecieron de la cuenta de Florencia Curi de Granados (88), que mantenía ese monto producto de un desembolso económico por una bonificación del Ministerio de Educación.

“Las únicas personas que manejaban mi tarjeta, era mi nieta y su esposo. Ellos me llevaban a cobrar mi pensión, pero nunca me dejaban ingresar al banco, tampoco me entregaban los vouchers del retiro; me decían que lo botaban”, señaló la agraviada.

Según el estado del movimiento bancario, de la tarjeta de la víctima se realizaban retiros en efectivos por encima de los mil soles hasta tres veces al mes, además de compras y pago de consumos, que la longeva nunca habría realizado, desde el mes de enero hasta setiembre del año en curso.

Sospechas hacia su familiar

La agraviada señaló que la principal sospechosa es su nieta P.G.P.M.(34), por lo que formuló su denuncia ante la DIVINCRI de Huancayo. En este proceso también se incluyó al suboficial de la Policía Policía Nacional del Perú (PNP), N.G.F.S., y a la madre de este último.

“Cada vez que mi nieta me llevaba a cobrar mi pensión, venía acompañada de su marido. Siempre me pedían 50 soles para pagar la gasolina de su carro, además de hacerme comprar pollo y otros con mi dinero”, añadió Florencia.

La anciana contó que pensaba utilizar ese dinero para iniciar un tratamiento de su pierna que no le permite caminar o estar parada por mucho tiempo. Ahora espera que la Divincri, continúe con las investigaciones para encontrar a los responsables de la sustracción de todos sus ahorros.

También su vivienda

Otra de las preocupaciones de la víctima, es la posible pérdida de su vivienda ubicada en San Carlos, ya que señala que fue notificada por usurpación, por un documento donde aparece que vendió el predio a su nieta.

“Yo nunca vendí nada, pero me quieren sacar de mi casa. No entiendo por qué quieren hacerme esto, si yo crié a mi nieta desde muy joven, luego que falleciera mi hijo hace 15 años”, finalizó la anciana.

Son los sobrinos por parte de la hermana, quienes se unieron para brindar apoyo a Florinda, quien ya cuenta con garantías otorgado por la Subprefectura de Huancayo, contra su propia nieta.