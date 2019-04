Anciana entra con cólicos a hospital y sale muerta

Síguenos en Facebook

Una tragedia es la que vive la familia de Florentina Jaime De Salvador, quien este último domingo ingresó caminando por emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión y salió cadáver. Sus familiares aseguran que solo presentaba un dolor abdominal intenso.

Florentina fue conducida al hospital Carrión el último sábado por un dolor abdominal, los médicos entonces le dieron una receta a base a Tramadol para calmar los dolores y la enviaron a su vivienda, adujeron que no se le podían realizar más exámenes pues no contaban con el servicio para realizarle una ecografía.

Siguiendo la receta médica Florentina no presentó mejoría y tuvo que ser nuevamente ingresada el domingo a las 8 de la noche pues el dolor era intenso. Lamentablemente la mujer no volvió a salir viva del nosocomio.

INCERTIDUMBRE. Los familiares aseguran que los médicos que la atendieron, entre ellos el galeno Walter Trujillo, no quisieron darles más detalles del motivo de la muerte de la anciana. Pasadas las once de la mañana, la familia aun no tenía una respuesta por parte del hospital. Entonces la Policía y la fiscalía tomaron el caso, como una presunta negligencia médica.

El vicegobernador regional, Fernando Orihuela, llegó hasta el hospital para tomar acciones, asegurando que los médicos que atendieron a Florentina entrarán en auditoria para ver las responsabilidades, que serían no haber diagnosticado a tiempo la afección de la paciente y haberle suministrado solo pastillas para el dolor lo cual pudo haber complicado el diagnóstico.

Además según Orihuela habría existido un mal profesional que se negó a realizar la ecografía a la paciente, ya que aseguró que si se cuenta con el servicio las 24 horas de día.

Horas más tarde el Ministerio Público emitió el certificado de la necropsia que detalla de que murió la paciente.

NECROPSIA. La paciente murió de una hipovolemia y la ruptura de la arteria de una aorta. Para los familiares eso es negligencia.