En plena contienda electoral de segunda vuelta hacia el Gobierno Regional de Junín, el contraste entre la narrativa de campaña y la conformación de los cuadros políticos ha vuelto a encender el debate. Mientras el candidato a gobernador por Alianza para el Progreso Arnoldo Mallma insiste públicamente en marcar una clara distancia de agrupaciones como Perú Libre —enarbolando banderas de renovación y “no al continuismo”, un análisis detallado a las listas de candidatos a alcaldías distritales y al concejo regional revela una historia totalmente distinta pues hay figuras con pasado político en Perú Libre, Sierra y Selva Contigo Junín y otros movimientos.

Relación innegable

De acuerdo con la información sobre las listas electorales y los registros de militancia, de los 124 candidatos a alcaldías distritales y 9 provinciales presentados por por Alianza Para el Progreso (APP) 28 ostentan un historial directo en las filas del partido del lápiz y en el movimiento del actual gobernador Zósimo Cárdenas.

Un total de 10 candidatos a la alcaldía provienen directamente de las filas o tienen antecedentes de militancia en el partido Perú Libre y 18 candidatos están asociados como exmilitantes o integrantes previos del movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín

Entre los casos más representativos en el ámbito municipal distrital se encuentran postulantes en plazas clave como Yauli-La Oroya (Sacco), Marcapomacocha, Ulcumayo, Chanchamayo, Mazamari, Río Negro, Huancán, Saño, entre otros. En estos distritos, figuras que buscan el sillón edil militaron o tentaron cargos previamente bajo la camiseta de Perú Libre durante los periodos 2019-2022 o a través de la bandera de Sierra y Selva Contigo Junín.

La situación se repite en la lista para el Consejo Regional. Nombres como Clyde Mauro Maraví y Kelly Flores, ambos con antecedentes en Sierra y Selva Contigo Junín, figuran dentro de la propuesta electoral, al igual que Gilber Vicente Aquino Ureta, exalcalde distrital por Perú Libre.

Este escenario desarma la narrativa de “corte radical” frente a gestiones pasadas y el deslinde con Perú Libre, que promueve el candidato de Alianza para el Progreso a través de discursos y sus redes oficiales de campaña.