La disputa por el Gobierno Regional de Junín no solo se definirá en las urnas el próximo 6 de diciembre. También tendrá un escenario político clave en el Consejo Regional, donde Alianza para el Progreso (APP), organización que lidera Arnoldo Mallma, consiguió la mayor representación con seis consejeros, frente a los cinco que obtuvo Podemos Perú, agrupación liderada por Fernando Orihuela.

La distribución quedó establecida este martes 17 de noviembre, durante la proclamación de los 15 consejeros regionales realizada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo para el periodo 2027-2030.

Distribución

De acuerdo con la relación de autoridades proclamadas, APP tendrá seis representantes, distribuidos en Chanchamayo, Huancayo, Jauja y Satipo. Podemos Perú alcanzó cinco escaños, con presencia en Chanchamayo, Huancayo, Junín y Tarma. Renovación Popular consiguió tres consejeros, mientras que Batalla Perú obtuvo uno.

Durante la audiencia, el presidente del JEE de Huancayo, Luis Miguel Samaniego Cornelio, explicó que la proclamación se realizó mediante un acta general, después de consolidar las actas parciales de Chanchamayo, Tarma, Jauja y Huancayo. Precisó que las actas observadas fueron sometidas a impugnaciones y reconteos, y que el proceso permitió superar las controversias pendientes.

El magistrado también indicó que el acta de proclamación puede ser apelada dentro de un plazo de tres días. Asimismo, señaló que se notificó a las organizaciones políticas y que la audiencia pública buscó garantizar la transparencia del procedimiento. La entrega de credenciales a las autoridades electas se hará el próximo 25 de noviembre.

Consejo regional 2027 - 2030

Consejero por Huancayo Luis Enrique Calero Enríquez (ALIANZA PARA EL PROGRESO)

Consejera por Huancayo Kelly Flores Más (ALIANZA PARA EL PROGRESO)

Consejera por Huancayo Aída Soledad Chávez Matos (PODEMOS)

Consejero por Huancayo Víctor Jorge López Cuadrado (PODEMOS)

Consejero por Huancayo Bladeck Enver Ruiz Díaz (RENOVACIÓN POPULAR)

Consejero por Satipo Eliceo Águila Cusiche (BATALLA PERÚ)

Consejero por Satipo José Luis Román Muñoz (ALIANZA PARA EL PROGRESO)

Consejero por Chanchamayo Andrés Martín Nieto Prieto (PODEMOS)

Consejera por Chanchamayo José Miguel Cifuentes Orihuela (ALIANZA PARA EL PROGRESO)

Consejera por Yauli Juana Rosa Guerrero Gilvertti (ALIANZA PARA EL PROGRESO)

Consejero por Chupaca William Juan Damián Rivera (RENOVACIÓN POPULAR)

Consejero por Jauja Gilbert Vicente Aquino Ureta (ALIANZA PARA EL PROGRESO)

Consejera por Tarma Katherine Paola Tacuri Esteban (PODEMOS)

Consejero por Junín Nilton David Luna Cóndor (PODEMOS)

Consejero por Concepción Nemías Yoni Valero Julcarima (RENOVACIÓN POPULAR)