El candidato al Gobierno Regional de Junín por APP, Arnoldo Mallma, realizó ayer un pasacalle por Perené, provincia de Chanchamayo. El recorrido incluyó la plaza principal y el mercado, donde saludó a comerciantes, familias y vecinos.

Durante la actividad, Mallma planteó la importancia de continuar las obras en marcha y atender las necesidades de infraestructura vial del distrito. Una mejor conectividad permitiría a los agricultores trasladar sus cosechas hacia los mercados con mayor facilidad y fortalecer el comercio local.

Entre las inversiones regionales que requieren seguimiento figura el puente Noruega, identificado con el CUI 2277906.

El Gore Junín informó el 9 de octubre que la obra seguía en ejecución y que el primer tramo de la estructura metálica había sido armado y lanzado. El proyecto requiere seguimiento hasta su culminación.