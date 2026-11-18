Arnoldo Mallma, candidato al Gobierno Regional de Junín por Alianza para el Progreso (APP), participó este martes 17 de noviembre en una reunión con dirigentes de las comisiones y comités de usuarios del sector hidráulico menor Cunas, realizada en Chupaca.

Durante el encuentro se abordaron asuntos relacionados con el agua y la actividad agrícola.

La cita fue convocada por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cunas – Clase A y reunió a representantes de Chupaca, Sicaya, Ahuac, Pilcomayo y otras localidades del valle, como Huachac, Yanacancha y Chongos Bajo.

Entre los temas de agenda figuraron un informe sobre los trabajos en la laguna Chichicocha .