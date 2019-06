Adolescente de 17 años es asesinada en un ritual satánico 

Síguenos en Facebook

Una adolescente de 17 años, fue degollada en un ritual satánico en Huancayo por dos menores de 16 y 17 años cuya identidad se guarda en reserva. La paciente labor de la Policía de la comisaría de Concepción, que no se detuvo para hallar a la menor reportada como desaparecida, logró dar con un atroz crimen.

Todo comenzó el domingo 9 de junio, cuando la víctima se comunicó por Facebook con su amigo de 17 años quien la citó en la plaza del distrito Heroínas Toledo a las 5:30 de la tarde. La jovencita salió de su vivienda y ya no volvió más. A las 10:00 de la noche, al ver que su hija no regresaba, la madre de la menor se preocupó y al ver entre sus cosas halló un celular en el que vio los mensajes. La mujer fue a buscar al joven de 17 años pero este le dijo que su hija no llegó a la cita.

SOSPECHA

Ayer en horas de la mañana la angustiada madre fue a poner la denuncia. Los agentes revisaron el historial de conversaciones y hallaron que se mencionaba un ritual satánico. Entonces buscaron al adolescente de 17 años, tras esperarlo a la salida de su colegio lo abordaron y le piden el celular, en ese momento le llega un mensaje del otro menor de 16 años. “Dicen que la Policía te está buscando, ¿ya saben que yo la maté?”, el mensaje confirmó la sospecha de los agentes. Al ser detenido, el menor de 16 años confesó que asesinó a la chica porque el diablo les pidió una vida humana a cambio de darles poderes. Contó que la menor intentó huir pero la alcanzó y la degolló bajo un árbol.

DETENIDOS

Él menor de 16 años guió a los peritos de criminalistica hasta el lugar donde estaría el cuerpo de la víctima y el arma homicida.