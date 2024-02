La asesora legal externa del hospital de Chanchamayo, Nidya Vitor Pérez, cobró S/ 6 600 por solo 15 días de labor, según su orden de servicio de febrero de este año. Y eso es solo una “porción” de sus ingresos. Entre 2023 y 2024, la abogada ha ganado 70 mil soles por servicios de asesoría legal. Gastos más que onerosos que se permite una red cuyo hospital recibe quejas a cada momento por mala atención.

Vitor Pérez es una entusiasta simpatizante que le hace vivas y festeja a su gobernador, como el último sábado 24 de febrero. Sin embargo, su labor es otra. Debe estar a cargo de los temas legales en el hospital Julio Demarini. Si este año se llevó ya más de 6 mil soles, el 2023 le fue mejor pues ganó S/ 63 400. Según el portal de consulta de Ministerio de Economía y Finanzas, la abogada obtuvo S/ 59 900 por su labor en la red de salud de Chanchamayo y S/ 3 500 en el hospital Demarini.

No está afiliada al movimiento Sierra y Selva Contigo Junín pero siempre se le ve en las actividades. Consultada sobre el caso, la abogada señaló que no fueron 15 días sino un mes, pero se puso esa cantidad por “demoras administrativas”. Por otro lado, indicó que sus honorarios están dentro del rango: “Yo entro por invitación, no me acuerdo ahora quién me invitó. Si usted hace un análisis a nivel nacional, para asesorías externas, los asesores están bordeando los 7 mil, 7 mil 500, estoy dentro del rango”, indicó.