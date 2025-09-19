Una niña que se trasladaba junto a sus padres desapareció al naufragar el bote tipo “peke-peke” en el que se trasladaba en el río Tambo. Los demás ocupantes salieron del torrente nadando. El accidente sucedió a las 10:00 horas del último lunes, en el sector La Cashuera, a la altura del asentamiento humano Nueva Atalaya, de la provincia de Atalaya.

Testigos del naufragio dijeron que, por el exceso de carga y pasajeros, se habría producido el hundimiento de la pequeña embarcación. La víctima fue identificada como Ana Lizbeth P. A. (06), quien viajaba en compañía de sus padres, que no pudieron salvar a su hija, por más intentos que hicieron los testigos.

En el lugar se encuentran trabajando intensamente las autoridades locales como el personal de control fluvial, Defensa Civil, Serenazgo, bomberos y voluntarios, quienes realizan labores de búsqueda con los familiares para dar con el paradero de la menor.

La tragedia ha generado gran consternación en la población de Atalaya, mientras continúan las acciones de rescate en medio de la angustia de sus familiares y pasajeros que lograron salvarse del naufragio.

El río Tambo es uno de los afluentes de la selva central más caudalosos. Su fuerte corriente es utilizada por los pobladores para trasladarse largas distancias.

Lamentablemente, muchos abusan con la sobrecarga de las embarcaciones, poniendo en riesgo la integridad de los viajeros.